انت الان تتابع الاتحاد السكندري: نرفض فكرة إلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:هاني العوضي ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
ترددت في الساعات الماضية، أن هناك 5 أندية، طالبت بإلغاء بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري خلال اجتماع الأندية مع مسئولى مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، والذي عقد اليوم الأربعاء في مقر الجبلاية بالجزيرة، مع رؤساء الأندية الثمانى عشر المشاركة في مسابقة الدوري، لبحث تهديد ناديي بيراميدز والزمالك بعدم لعب مبارياتهما في الدوري قبل إنهاء الأهلي مؤجلاته، من بينها نادي الاتحاد السكندري، إلا أن محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة زعيم الثغر، نفى كل ما تردد حول طلبه بإلغاء المسابقة المحلية.
وتحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، في تصريحات خاصة للتحرير، قائلًا: "طالبنا بتعديلات في جدول مسابقة بطولة الدوري، ونرفض أن يبقى كما هو.. وطالبنا أيضًا بتعديل موعد مباريات كأس مصر". وواصل حديثه، قائلًا: "لم نتحدث في فكرة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، أو حتى فكرة إلغاء الهبوط، هذا لم يحدث
وتحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، في تصريحات خاصة للتحرير، قائلًا: "طالبنا بتعديلات في جدول مسابقة بطولة الدوري، ونرفض أن يبقى كما هو.. وطالبنا أيضًا بتعديل موعد مباريات كأس مصر".
وواصل حديثه، قائلًا: "لم نتحدث في فكرة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، أو حتى فكرة إلغاء الهبوط، هذا لم يحدث على الإطلاق".
وعن تطبيق تقنية الفيديو، قال مصيلحي: "الأندية رفضت تحمل تكلفة تقنية حكم الـ VAR.. اتحاد الكرة هو المسئول عن تنظيم بطولة الدوري الممتاز، وهو الذي يتحمل تكاليف تطبيق تقنية الفيديو".
وأشارت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن أندية وادي دجلة، الاتحاد السكندري، النجوم إف سي، بتروجيت، المصري البورسعيدي، عرضوا فكرة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، خلال اجتماع الجبلاية مع الأندية الذي عقد عصر اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد في الجزيرة.
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