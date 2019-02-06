انت الان تتابع الاتحاد السكندري: نرفض فكرة إلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:هاني العوضي ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

ترددت في الساعات الماضية، أن هناك 5 أندية، طالبت بإلغاء بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري خلال اجتماع الأندية مع مسئولى مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، والذي عقد اليوم الأربعاء في مقر الجبلاية بالجزيرة، مع رؤساء الأندية الثمانى عشر المشاركة في مسابقة الدوري، لبحث تهديد ناديي بيراميدز والزمالك بعدم لعب مبارياتهما في الدوري قبل إنهاء الأهلي مؤجلاته، من بينها نادي الاتحاد السكندري، إلا أن محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة زعيم الثغر، نفى كل ما تردد حول طلبه بإلغاء المسابقة المحلية.

وتحدث محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، في تصريحات خاصة للتحرير، قائلًا: "طالبنا بتعديلات في جدول مسابقة بطولة الدوري، ونرفض أن يبقى كما هو.. وطالبنا أيضًا بتعديل موعد مباريات كأس مصر". وواصل حديثه، قائلًا: "لم نتحدث في فكرة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، أو حتى فكرة إلغاء الهبوط، هذا لم يحدث