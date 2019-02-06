انت الان تتابع التحرير تكشف تفاصيل «خناقة» رئيس الزمالك مع شوبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

صورة أرشيفية

علم "التحرير"، كواليس مشادة رئيس الزمالك مع أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الجبلاية مع الأندية الذي عقد عصر اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد في الجزيرة. الأزمة بدأت عندما دخل رئيس الزمالك إلى غرفة الاجتماعات وانفعل على أحمد شوبير وطالبه بتقديم استقالته من منصبه في الاتحاد، لأنه ينحاز للأهلي ويستخدم برنامجه في قناة أون سبورت لصالح القلعة الحمراء والدفاع عنها، مما تسبب في انفعال أحمد شوبير الذي رفض اتهامات رئيس الزمالك واعترض عليها.

وتطورت الأمور بين الطرفين لكن تدخل أعضاء الاتحاد ورؤساء الأندية لتهدئة الأجواء بينهما، وقال رئيس الزمالك إن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أحد أهم أسباب مايحدث في الدوري بسبب عدم انتظام الجدول بجانب أخطاء الحكام في المباريات. الجدير بالذكر أن أحمد مجاهد عضو مجلس الجبلاية والمتحدث الرسمي أكد أن حضور رئيس