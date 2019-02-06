رئيس الزمالك يطالب باستقالة شوبير

طالب رئيس مجلس إدارة الزمالك باستقالة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة من منصبه، بعدما وصفه بـ”المتحيز” لصالح الأهلي.

وقال الموقع الرسمي للزمالك على الانترنت أن أحمد شوبير هو المسئول عن أزمة الأهلي وإنبي في المباراة التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف بالدوري.

فاز الأهلي على انبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء بالدوري الممتاز، وشهدت أزمة بسبب عدم احتساب هدف الصالح أصحاب الأرض بداعي التسلل.

وأوضح الزمالك أنه ليس منحازًا مع نادي بيرامبدز، وإنما يبحث عن العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص، الذي أصبح غير موجود في الفترة الحالية.

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