شكرا لقرائتكم شوبير: عندنا رئيس لجنة مسابقات محترم وقرار تعديل الجدول من اختصاصه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن تعديل بعض مباريات الدورى الممتاز التى ثار عليها أزمة خلال الفترة الماضية مسئولية لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين والتى تتمتع بكامل اختصاصاتها.

ونفى نائب رئيس اتحاد الكرة تدخل مجلس الجبلاية فى شئون لجنة المسابقات لتعديل بعض المباريات المؤجلة ومواعيدها خاصة تلك التى تتعلق بالنادى الأهلى بناءًا على تظلم عدد من الأندية على رأسها الزمالك وبيراميدز من عدم خوض المارد الأحمر لمباريات الدور الأول بالكامل حتى الآن.

أضاف أحمد شوبير أن اتحاد الكرة ليس صاحب مصلحة فى تأجيل أو تعديل مباريات لطرف على حساب الآخر وأن هناك رئيس لجنة مسابقات يمتلك من الخبرات الكثير ولديه القدرة على وضع التصور المناسب للفترة المقبلة.