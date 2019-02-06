شكرا لقرائتكم كوكا يسجل فى تعادل أولمبياكوس ضد لاميا فى كأس اليونان.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل أولمبياكوس الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى أحمد حسن كوكا مع مضيفه فريق لاميا بنتيجة 3 – 3، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الأربعاء، فى ذهاب ربع نهائي كأس اليونان.

شارك كوكا فى المباراة منذ البداية، ونجح فى تسجيل هدف أولمبياكوس الثالث فى المباراة، قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 66 من زمن المباراة.

كان فريق لاميا البادي بالتسجيل بعد مرور 9 دقائق على بداية المباراة عن طريق نيكولاس تسوكلاوس، قبل أن ينجح جيل دياز فى إدراك هدف التعادل لأولمبياكوس فى الدقيقة 12، ولكن نجح لاميا فى إنهاء الشوط الأول متقدما 2 – 1، بعدما سجل الهدف الثانى عن طريق اندرياس بوشالاكيس لاعب أولمبياكوس بالخطأ فى مرماه.

ومع بداية الشوط الثانى نجح أولمبياكوس فى تسجيل هدف التعادل عن طريق فرانكو سولدانو فى الدقيقة 51، وسجل أحمد حسن كوكا هدف أولمبياكوس الثالث فى الدقيقة 61، ولكن رد لاميا بالتعادل فى الدقيقة 62 عبر نيكولاس تسوكلاوس.

يذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين يوم 26 فبارير الجارى على ملعب "كارايساكى"، معقل أولمبياكوس.

أولمبياكوس ولاميا

أولمبياكوس