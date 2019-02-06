- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم كوكا يسجل فى تعادل أولمبياكوس ضد لاميا فى كأس اليونان.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعادل أولمبياكوس الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى أحمد حسن كوكا مع مضيفه فريق لاميا بنتيجة 3 – 3، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الأربعاء، فى ذهاب ربع نهائي كأس اليونان.
شارك كوكا فى المباراة منذ البداية، ونجح فى تسجيل هدف أولمبياكوس الثالث فى المباراة، قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 66 من زمن المباراة.
كان فريق لاميا البادي بالتسجيل بعد مرور 9 دقائق على بداية المباراة عن طريق نيكولاس تسوكلاوس، قبل أن ينجح جيل دياز فى إدراك هدف التعادل لأولمبياكوس فى الدقيقة 12، ولكن نجح لاميا فى إنهاء الشوط الأول متقدما 2 – 1، بعدما سجل الهدف الثانى عن طريق اندرياس بوشالاكيس لاعب أولمبياكوس بالخطأ فى مرماه.
ومع بداية الشوط الثانى نجح أولمبياكوس فى تسجيل هدف التعادل عن طريق فرانكو سولدانو فى الدقيقة 51، وسجل أحمد حسن كوكا هدف أولمبياكوس الثالث فى الدقيقة 61، ولكن رد لاميا بالتعادل فى الدقيقة 62 عبر نيكولاس تسوكلاوس.
يذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين يوم 26 فبارير الجارى على ملعب "كارايساكى"، معقل أولمبياكوس.
أولمبياكوس ولاميا
أولمبياكوس
كانت هذه تفاصيل خبر كوكا يسجل فى تعادل أولمبياكوس ضد لاميا فى كأس اليونان.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.