شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 6 / 2 / 2019 رقم سواريز المميز يهدد ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف برشلونة فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" غريمه التقليدى ريال مدريد، فى ذهاب الدور قبل النهائى من كأس ملك إسبانيا.

التاريخ ينحاز لسواريز أمام ريال مدريد اليوم

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن لويس سواريز لديه رقم مميز تهديفياً فى الدور نصف النهائى لكأس ملك أسبانيا على مر مشاركته فى المسابقة المحلية مع برشلونة الأسبانى.

أوضحت الصحيفة، إن لويس سواريز مهاجم برشلونة أحرز 8 أهداف بالدور نصف النهائى لكأس ملك أسبانيا من مجموع 8 مباريات خاضها بهذا الدور مع البلوجرانا بمعدل هدف كل مباراة، وهو ما يهدد ريال مدريد فى مواجهة الكلاسيكو.

وشارك لويس سواريز مع برشلونة فى 3 مباريات ببطولة كأس ملك أسبانيا خلال الموسم الجارى وأحرز هدفاً وحيداً وصنع هدف وحيد.

ويعد لويس سواريز السلاح الأبرز لفريق برشلونة فى مواجهة ريال مدريد مساء اليوم،الأربعاء، خاصة وأنه أحرز "هاتريك" رائع فى شباك الملكى خلال المباراة التى جمعت الطرفين بالدور الأول من الليجا وإنتهت بفوز البارسا بنتيجة 5-1.

انتر ميلان يرصد 70 مليون يورو للتعاقد مع راكيتيتش

حدد نادي إنتر ميلان الإيطالي مبلغ 70 مليون يورو للتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يبحث الفريق الإيطالي ضم لاعب جديد في الصيف المقبل لتدعيم خط الوسط.

انتقلت وجهة انتر ميلان إلي لاعب وسط برشلونة بعد اقتراب مواطنه لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، من تجديد تعاقده مع النادي الملكي وتضاؤل فرص لحاقه بـ"النيراتزوري" في الموسم المقبل.

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان، يرى أن راكيتيتش أفضل الحلول التي يمكن الاعتماد عليها في مركز خط الوسط خلال الموسم المقبل.

ويحاول انتر ميلان استغلال تعاقد نادي برشلونة مع فرينكي دي يونج، لاعب وسط أياكس الهولندي، وقرب حسم صفقة أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم راكيتيتش، خاصة أن وسط البرسا سيصبح مكتظا باللاعبين.

وارتبط اسم راكيتيتش بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن برشلونة تمسك باللاعب، لتعود التكهنات حول رحيله عن الفريق مجددا في الصيف المقبل.