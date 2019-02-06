شكرا لقرائتكم الطويلة يكشف كواليس خناقة شوبير مع رئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد الطويلة رئيس نادى نجوم أف سى، تفاصيل المشادة القوية بين رئيس نادى الزمالك، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، على هامش اجتماع الأندية مع مسئولو الجبلاية الذي أقيم اليوم الأربعاء.

وقال الطويلة: "اتهم رئيس الزمالك شوبير، بالتحيز للأهلي، وهو ما دفع شوبير للاعتراض ومن ثم الدخول في مشادة قوية".

وكان رئيس الزمالك طالب باستقالة أحمد شوبير من منصبه، بسبب تحيزه الأهلي، وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات نقلها الموقع الرسمى للزمالك، أن نائب رئيس الجبلاية هو المسئول الأول عن أزمة الأهلي وإنبي في المباراة التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف بالدوري.

كما هاجم رئيس الزمالك رئيس لجنة المسابقات عامر حسين قائلًا: "طول ما عامر حسين موجود فلا توجد كرة قدم في مصر"، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الفوضي في المسابقة المحلية وأن هناك حكام يحكمون بـ100 مكيال.

يذكر أن اتحاد الكرة عقد جلسة اليوم لكشف أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.