البريطاني توماس يغيب عن طواف جيرو للتركيز على طواف فرنسا

اسماء السيد - أكد الدراج البريطاني غيراينت توماس الأربعاء أنه لن يشارك في طواف إيطاليا ("جيرو") للدراجات الهوائية هذا العام حتى يكون "في أفضل الظروف" في طواف فرنسا من أجل الدفاع عن اللقب الذي توج به الصيف الماضي.

وقال الدراج الذي كان اضطر إلى الانسحاب من طواف جيرو عام 2017 بسبب الإصابة، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "ربما أشارك العام المقبل، لكن هذا العام، التركيز سيكون على طواف فرنسا".

وكان توماس (32 عاما) الذي استهل موسمه الأربعاء في طواف فالنسيا (إسبانيا)، قد أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي أن طواف فرنسا هو أولويته في 2019.

وكان دراج فريق سكاي قد قال وقتها "الهدف الرئيسي بالنسبة لي هو المشاركة مجددا في طواف فرنسا من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

وأضاف "ربما لو لم أفز بطواف فرنسا عام 2018، لكنت درست فكرة برمجة جيرو/فويلتا (طواف إسبانيا)، لكن بما أنني فزت بالطواف (الفرنسي) سأرتدي القميص رقم واحد وسأكون حزينا على عدم المشاركة مجددا بنسبة 100٪ من مستواي".

وكان فريق سكاي أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي أن دراجا بريطانيا آخر هو كريس فروم الفائز بثنائية طوافي فويلتا/فرنسا عام 2017، لن يدافع عن لقبه في جيرو هذا العام.

ويسعى البريطاني فروم البالغ من العمر 33 عاما إلى الفوز للمرة الخامسة بطواف فرنسا.