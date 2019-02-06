مختار مختار يضم 20 لاعباً لمواجهة الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة لاعبيه التى تستعد لمواجهة الجونة فى الرابعة عصر غداً الخميس ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام . وضمت القائمة كل من : عامر عامر واحمد يحيي ومحمود البدري ومحمد عادل واحمد شديد قناوي واحمد رؤوف ومحمود حماده ومحمد مسعد وعبد الرحمن فاروق ومحمود كابونجا ومصطفى الجمل وغنام محمد وعبد الله راشد والسيد الشبراوي وحماده ناصر واحمد مجدي ومحمد حسين عضل وعلاء سلامة وجيمس تيدي ووهاب انان" ويحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 28 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الانتاج الحربى المركز السادس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 10 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 21 هدف .

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