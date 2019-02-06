شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عمرو جمال بعد الإصابة بمزق في العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عمرو جمال مهاجم الأهلى، على تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الأمامية، على خلفية مشاركته في التدريبات الجماعية صباح اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بعد غد الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عمرو جمال في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "اللهم لا اعترض علي قضائك"، لاسيما وأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتى قرر قيد الغزال في قائمة الفريق المحلية للاستعانة به في المواجهات المقبلة نظرًا لكثرة الإصابات، إلا أن القدر حال دون ذلك.

ومن المقرر أن يحدد خالد محمود طبيب الأهلي مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية، والبرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة بعد إجراء اللاعب أشعة جديدة.