شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة عمرو جمال بتمزق في الأمامية وفحص جديد لتحديد مدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التي أجراها عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي، إصابته بمزق في العضلة الأمامية.

وغادر عمرو جمال مران فريقه الصباحي اليوم الأربعاء بعد إصابته في العضلة الأمامية ولم يستكمل، وأجرى جمال أشعة على العضلة الأمامية بأحد المستشفيات بالقاهرة والتي أثبتت تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

ومن المقرر أن يحدد خالد محمود طبيب الأهلي مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية، والبرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة بعد إجراء اللاعب أشعة جديدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء بعد غد الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.