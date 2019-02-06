شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا من الذين يعرفونَ كل شيء" .. هكذا وصف عصام الحضرى نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل اللاعب عصام الحضرى استعداداته للمباريات القادمة لفريق "النجوم" بعد انتقاله للفريق عقب الأزمة التى نشبت بينه وبين نادى الاسماعيلى رحل على أثرها عن الفريق.

ونشر عصام الحضرى صورة من أحد تدريباته وهو يقوم بصد احدى الكرات الصعبة من المرمى، وقال الحضرى "لست من أولئك الذين يتعجّلون انتصارهم، أنا من الذين يعرفونَ كلّ شيء، ويستمتعونَ بالأحداثِ الهادئة، يتحرّكونَ بمرونة وثقة، ويترفعونَ عن المهاترات، أنا من أولئكَ الذينَ يعلمونَ تفاصيل معركتهم بحذافيرها، ويؤمنون بانتصارهم، وينتصرون"



الحضرى على تويتر

وكان نادي النجوم قد أنهى، قيد الحارس الدولى عصام الحضرى فى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليصبح من حق الحارس المشاركة فى مباريات فريقه المقبلة، ويستعد النجوم لمواجهة الزمالك يوم 9 فبراير المقبل، على استاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.