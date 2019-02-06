مشادة بين رئيس الزمالك وأحمد شوبير في اجتماع الأندية والجبلاية

كتب: حاتم رضا
حدثت مشادة قوية بين رئيس نادى الزمالك، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، على هامش اجتماع الأندية مع مسئولو الجبلاية الذي أقيم اليوم الأربعاء.
واتهم رئيس الزمالك شوبير، بالتحيز للأهلي، واستغلال منبره الإعلامي للدفاع عن القلعة الحمراء، خاصة بعدما انتقد رئيس الزمالك موقف خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأحمر بالانسحاب من اجتماع الأندية، وهو ما دفع شوبير للاعتراض ومن ثم الدخول في مشادة قوية.
يذكر أن اتحاد الكرة عقد جلسة اليوم لكشف أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة...
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