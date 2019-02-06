خطوبة حسناء الزمالك من نجم الفريق.. تعرف على موعد ومكان الحفل

كشف اللاعب محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، أنه قرر إقامة حفل خطوبته من الفنانة دنيا الحلو، الشهيرة بـ«حسناء الزمالك».

وقالت دنيا الحلو إن حفل خطوبتها على لاعب الزمالك سيكون الخميس، في المعادي، على متن أحد المراكب.

بينما دعا عنتر زملاءه في الفريق إلى حفل الخطوبة وفقا للموعد الذي أعلنته الفنانة الشابة، بأحد المراكب النيلية في المعادى.

واشتهرت الفنانة بدعمها وتشجيعها نادي الزمالك في العديد من المناسبات، أشهرها كان نهائى دوري أبطال أفريقيا 2016، والذي خسره الزمالك أمام صن دوانز الجنوب أفريقي.