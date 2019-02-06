إصابة عمرو جمال بتمزق في العضلة الأمامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أصيب عمرو جمال مهاجم الأهلي، بتمزق في العضلة الأمامية، خلال مران الفريق، صباح اليوم الأربعاء، بملعب مختار التتش.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات لمراسل الخليج 365، إنه في انتظار التقرير الخاص بإصابة اللاعب لتحديد مدة غيابه.

وأشار عبدالحفيظ، أن اللاعب أجرى أشعة رنين، عصر اليوم، وبناءً عليه سيتم تحديد درجة التمزق ومدة الغياب.

وتعرض اللاعب للإصابة أثناء المران، ليغادر برفقة خالد محمود طبيب الفريق وتوجه إلى العيادة الطبية للخضوع لفحص دقيق.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، في الجولة الـ21 لمسابقة الدوري.

وقام الأهلي بقيد عمرو جمال في القائمة المحلية، خلال شهر يناير.