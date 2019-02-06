الخليج 365 يكشف مشادات بين رئيس الزمالك وشوبير ومرتجي بسبب "أزمة الساعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وممثلي الأندية، مشادات ومناوشات بين رئيس نادي الزمالك، وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن ممثل النادي الأهلي خالد مرتجي أعلن رفضه الاستمرار وانسحابه من الجلسة فور دخول رئيس الزمالك الاجتماع.

ووجه رئيس الزمالك حديثه إلى مرتجي وألمح إلى أزمة تبرعات وهدايا تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز إلى نادي الأهلي ومسؤوليه.

وغادر مرتجي الجلسة دون الرد على رئيس الزمالك.

وأوضح مراسل الخليج 365 أن ممثل الأهلي، رفض التواجد في جلسة يتواجد بها رئيس الزمالك، لكونه موقوفًا بشكل رسمي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.

وبعد مغادرة مرتجي للجلسة، نشبت أزمة عنيفة بين رئيس الزمالك، وأحمد شوبير، شهدت مشادات لفظية، وكادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي داخل مقر اتحاد الكرة.