تركي آل شيخ يرحب بالجهاز الفني الجديد

تركي آل شيخ كتب: محمد معتز صلاح الدين نشر تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز صورة للجهاز الفني لجديد للفريق الأزرق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق. رامون دياز مدرب الفريق. وكتب تركي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" الداهية وفريقه" . ويستعد رامون لتولي القيادة الفنية مع الفريق أمام سموحة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 12 فبراير.

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