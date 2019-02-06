أول رد من شرطة لندن حول واقعة سب "محمد صلاح"

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أصدرت شركة لندن بيان حاول واقعة الهتافات العنصرية التي قد تلقاها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال مباراة الفريق أمام ويستهام يونايتد، مساء، أول أمس، الأثنين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "لندن الأولمبي" ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل

منهما.

وكان قد أنتشر "فيديو" لجماهير ويستهام فيه هتافات عنصرية ضد الدين الإسلامي لمحمد صلاح لكونه مسلم، أثناء تنفيذه ركلة ركنية خلال المباراة.

وجاء بيان شرطة العاصمة الإنجليزية على النحو التالي:-

"نحن على دراية بفيديو المنتشر الذي يظهر فيه تعرض لاعب ليفربول لاعتداء

عنصري في مباراة وست هام بملعب لندن يوم الاثنين 4 فبراير".

وتابع البيان، :"الضباط بصدد مراجعة اللقطات، لم يتم القيام بأي اعتقالات ولا تزال التحقيقات مستمرة ، ونشجع أي شخص شهد سلوكًا غير لائق أثناء المباراة على عرضه علينا في أقرب فرصة".

وأساء أحد مشجعى الفريق اللندني لصلاح بسبب أنه مسلم، فى الوقت الذى لم يتم فيه الكشف عن هوية المشجع الذى أساء لهداف الدورى الإنجليزى.