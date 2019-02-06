درويش: استاد القاهرة جاهز لاستضافة الدورة العربية لليد وتنس الطاولة

اللواء علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي

كتب: عادل يوسف

أكد اللواء علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي جاهزية مجمع الصالات لاستضافة الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة، والمقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من ٢ إلى ١٣ مارس المقبل.

وأشار درويش إلى أنه على تواصل دائم مع اللجنة العليا المنظمة لادورة العربية المدرسية برئاسة

الدكتورة إيمان حسن، وذلك للانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لإقامة مباريات الدورة بمجمع الصالات باستاد القاهرة.وأعرب درويش عن سعادته الكبيرة باستضافة وفود الدول العربية المشاركة، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها ستاد القاهرةالدولي الدورة العربية المدرسية، والتي تحظى باهتمام كبير ورعاية خاصة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.جدير بالذكر أن مصر تستضيف الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة خلال الفترة من ٢ إلى ١٣ مارس المقبل، وتعمل اللجنة المنظمة حاليا على الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لإنجاح البطولة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.