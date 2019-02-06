بالأرقام.. ليونيل ميسي يجبر برشلونة علي مشاركته في الكلاسيكو

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد، حيث يستضيف البارسا غريمة التقليدي الملكي علي ملعب الكامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.
ومنذ تواجد ليونيل ميسي كعنصر دائم لبرشلونة، كانت هزيمة الفريق الكتالوني بالكلاسيكو مقترنة بغياب ليونيل ميسي.
حيث غاب ليونيل ميسي عن ثلاث مباريات في أمامالنادي الملكي منذ ظهوره الأول بقميص النادي الكتالوني عام 2005.
وكانت أول مباراة يغيب عنها البرغوث في موسم 2005/2006 وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1 في المباراة التي جمعت بينهم في الدور الثاني على ملعب كامب نو.
وشهد موسم 2007/2008 غياب النجم
وفي مباراة الكلاسيكو بالدور الأول للموسم الحالي، انتهي اللقاء بفوز البارسا بخمسة أهداف مقابل هدف للريال علي ملعب الكامب نو وتسببت هذه الخسارة في إقالة المدرب الإسباني جوليين لوبيتيجي من تدريب ريال مدريد، ليكون ذلك أول كلاسيكو يفوز فيه البارسا بغياب ميسي.
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