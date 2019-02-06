الجبلاية تعرض على الأندية تطبيق تقنية حكم الفيديو عقب أمم أفريقيا

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم قام المهندس هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد شوبير نائب الرئيس وعصام عبدالفتاح عضو المجلس والمشرف على لجنة الحكام، بعرض فكرة تطبيق تقنية حكم الفيديو على أندية الدوري الممتاز. وشمل العرض البدء في تنفيذ الفار عقب بطولة الأمم الأفريقية، والتغلب خلال الفترة الراهنة على مشكلة الملاعب غير الجاهزة لتفعيل هذه التقنية. وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، اجتماعًا مهمًا، اليوم الأربعاء، مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، لمناقشة عدد من الملفات الهامة فى مقدمتها أزمة مؤجلات الدوري وتعديلات اللائحة الداخلية الجديدة والملاعب البديلة لاستضافة المباريات المحلية بعد غلق الملاعب التى سيقام عليها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

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