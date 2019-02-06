بالأسماء.. 29 لاعبًا يمثلون مصر ببطولة مصر الدولية للتايكوندو

أعلن الاتحاد المصري للتايكوندو، عن اللاعبين المشاركين في بطولة مصر الدولية G2 للكبار و الكاديت المقرر إقامتها في الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجاري بمدينة الغردقة.
و تخوض مصر منافسات البطولة ب 29 لاعبًا (16 لاعبًا و 13 لاعبة. و اللاعبون هم : معاذ نبيل (-54 كجم)، يوسف عمرو (-54 كجم)، محمد فرج (-58 كجم)، عمر غنيم (-58 كجم)، أحمد وائل (-63 كجم)، محمد هاني العايدي (-63 كجم)، عبدالرحمن وائل (-68كجم)، إياد عادل بركات (-68 كجم)، أحمد الراوي (-74 كجم)، عبدالرحمن خلف (-74 كجم)، نبيل حسن (-80 كجم)، كريم عمرو خيري (-80 كجم)، عبدالرحمن محمد (-87 كجم)، صلاح خيري (-87 كجم)، شريف عمرو خيري (+87 كجم)، محمد أيمن (+87 كجم).
و اللاعبات هن: حبيبة عصام منصور (-46 كجم)، نور حسين (-49 كجم)، منة الله مدحت (-49 كجم)، مرام نبيل (-53
و يقود المنتخب الوطني فنيًا أسامة السيد ومحمد مجدي.
و تشهد البطولة مشاركة كبيرة من جميع أنحاء العالم فقد تم تسجيل 305 لاعبين في منافسات الكبار و 217 لاعبًا في منافسات الكاديت يمثلون 47 دولة. حيث سجل 23 منتخبًا في منافسات الكبار، فيما تشارك باقي الدول بفرق من الأندية المختلفة في منافسات الكبار و الكاديت.
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