الجبلاية تكلف عامر حسين بالانتهاء من مواعيد مباريات الدوري وكأس مصر

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم أعلن أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، عن تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع المواعيد المناسبة للمباريات المتبقية من جدول الدوري وكأس مصر، خلال الفترة القادمة وعرضها على مجلس الإدارة لضمان الحيادية والعدالة الكاملة المتبقية من جدول الدوري وكأس مصر، خلال الفترة القادمة وعرضها على مجلس الإدارة لضمان الحيادية والعدالة الكاملةبين الأندية. وقال مجاهد في تصريحات له عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، أن مسئولي الأندية أبدوا التعاون لإنهاء المسابقتين بالشكل اللائق وحفاظًا على مصالح الأندية والكرة المصرية.

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