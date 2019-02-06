رياضة | بث مباشر | 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة ’’ترددها وتفاصيلها’’

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة ’’ترددها وتفاصيلها’’ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أي خدمة.. تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد" و"برشلونة"، اليوم ، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ويجتمع الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب "الكامب نو"، الساعة 10 مساء، على قنواتعبر قنوات بي إن سبورتس 3، Gol TV spain، و TVE La 1 Madrid.

وتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا، أما برشلونة حجز مقعده فى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية.

ويستعد ملعب الكامب نو لاستضافة مباراة برشلونة مع ريال مدريد وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مباراة ريال مدريد مع برشلونة في ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا وذلك عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق المتميز حفيظ دراجي

وفيما يلي نرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" القنوات غير المشفرة الناقلةبشكل مجاني لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وهي نايل سات وهوت بيرد وياه سات:

1- قناة "İdman Azərbaycan " على القمر AzerSpace 1 46.0°E - وترددها 11175 أفقي

2- قناة " Varzish Sport HD " على القمر ياه سات – وترددها 11938 أفقي

3- قناة " idman" على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي

4- قناة "Eleven Sports 1 HD " على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـ أفقي

5- قناة "ETV الأثيوبية" – على القمر نايل سات - ترددها 11512 عمودي 27500

6- قناة " sport tv 2" على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي