رياضة | قائمة إف سى مصر لمواجهة الشمس غدا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة إف سى مصر لمواجهة الشمس غدا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد صلاح المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى اف سى مصر عن قائمة الفريق التى ستخوض اللقاء غدا أمام فريق الشمس بملعب المركز الأوليمبى ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات دورى القسم الثانى.

وجاءت القائمة تضم كل من أحمد سعد، وسعيد فتحي، وأحمد محسن، وبلال سالم، وأسامه رجب، ومحمد العديسي، ورضا الويشي، وأحمد الصعيدي، وويلس الفيز، وبدوي عاشور وأحمد كاستيلا، ومحمود رامبو، ومحمد سماره، ومصطفى سلطان وإبراهيم أبوالريش ومحمد سيد ميخا، وأحمد عجله ومؤمن محسن.

يذكر أن نادى مصر يحتل المركز الخامس برصيد 28 نقطة بينما يحتل فريق الشمس المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

خسر اف سى مصر مباراته الماضية أمام الترسانة بهدفين مقابل هدف أحرزه اللاعب "حميده على"، بينما تعادل فريق الشمس سلبيا مع المريخ فى مباراته بالجولة الماضية.

بالإضافه الى أن اف سى مصر تعادل إيجابيا بهدف مقابل هدف مع نظيره النجوم فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما الجمعة الماضية ضمن استعدادات الفريق لمواجهة فريق الشمس ، وقد سجل الهدف لنادى مصر اللاعب " ويلس" بينما سجل هدف النجوم اللاعب "اسلام الفار".