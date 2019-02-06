رياضة | عاجل.. الأشعة تصدم مهاجم الأهلي

وكان مهاجم الأهلي قد غادر مران فريقه الصباحي اليوم الأربعاء بعد إصابته في العضلة الأمامية رفقة خالد محمود طبيب الفريق، ولم يستكمل المران.

وأجرى جمال أشعة على العضلة الأمامية بأحد المستشفيات بالقاهرة والتي أثبتت تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

ومن المقرر أن يحدد خالد محمود طبيب الأهلي مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية، والبرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء بعد غد الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.