رياضة | عاجل.. الأشعة تصدم مهاجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأشعة تصدم مهاجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأجرى جمال أشعة على العضلة الأمامية بأحد المستشفيات بالقاهرة والتي أثبتت تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الأمامية.
ومن المقرر أن يحدد خالد محمود طبيب الأهلي مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية، والبرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.
ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء بعد غد الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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