رياضة | سبورت تكشف عن تشكيل ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورت تكشف عن تشكيل ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تشيكلتي ريال مدريد وبرشلونة، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "كامب نو" بذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.
وأعلنت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن تشكيل البرسا والريال، وخلت تشكيلة الفريق الكتالوني من ليونيل ميسي، فيما لم يظهر جاريث بيل في التشكيل الأساسي للمرينجي.
وجاءت تشكيل الفريقين على النحو التالي :-
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