اونلاين | عاجل .. 6 قنوات مفتوحة تعلن عن نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. تعرف على ترددها قبل انطلاقة بساعات (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. 6 قنوات مفتوحة تعلن عن نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة.. تعرف على ترددها قبل انطلاقة بساعات (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شارك الأرجنيتين ليونيل ميسي في التدريب الأخير لفريق برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد مساء غد الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وحامت الشكوك حول قدرة نجم برشلونة الأول على المشاركة في الكلاسيكو الذي يحتضنه ستاد كامب نو في برشلونة، بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام فالنسيا، في دوري الدرجة الأولى الإسباني، مطلع الأسبوع الحالي.يحل فريق ريال مدريد ضيفا على برشلونة، اليوم، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ويجتمع الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب "الكامب نو"، الساعة 10 مساء.
وتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا، أما برشلونة حجز مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية.
وتستعرض "الخليج 365" بعض القنوات غير المشفرة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجانا على عدد من الأقمار الصناعية المختلفة، وهي نايل سات وهوت بيرد وياه سات والأقمار الصناعية الأخرى، التي جاءت كما يلي.
- قناة "İdman Azərbaycan " على القمر AzerSpace 1 46.0°E - وترددها 11175 أفقي.
- قناة " Varzish Sport HD " على القمر ياه سات – وترددها 11938 أفقي.
- قناة " idman" على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي
- قناة "Eleven Sports 1 HD " على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـ أفقي
- قناة " sport tv 2" على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي
- قناة "ETV الأثيوبية" – على القمر نايل سات - ترددها 11512 عمودي 27500
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