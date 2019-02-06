اونلاين | رابط سريع يلا شوت HD .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot (بث مباشر) بدون تقطيع

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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot live kora | كورة ستار | بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوتيوب.. كلاسيكو الأرض

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تتجه انظار عشاق الكرة في العالم لمتابعة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد على أرضية ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، في المبارا التي تقام بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا، في تمام الساعه العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.

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برشلونة متصدر الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة والذي يقدم موسم مميز بقيادة مديره الفني فالفيردي، يدخل مباراة اليوم بعدما نجح في عمل ريمونتادا تاريخية جديدة أمام إشبيلية وفاز بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ8 لبطولة كأس إسبانيا ليعوض خسارته في الذهاب بهدفين دون رد، البارسا يدخل مباراة اليوم وهو مضطرب بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها ليونيل ميسي نجم الفريق، والذي باتت فرص مشاركه ضعيفة للغاية في المباراة، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.

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ويلتقي فريق برشلونة مع ريال مدريد على معقل البارسا الكامب نو وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بالإضافة إلى قناة TVE La 1 Madrid، وينتظر أن تلعب مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريق ريال مدريد وبرشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 27 فبراير وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

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ريال مدريد الفريق الملكي يدخل مباراة اليوم وهو في حالة فنية جيدة، بعدما نجح في استعادة توازنه ويحتل ثالث ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة ويفصله 8 نقاط فقط عن البارسا المتصدر، وسيكون جاريث بيل وبينزيمة وراموس عازمين على تقديم مستوى مميز الليلة للثأر من الهزيمة الثقيلة في الليجا أمام البارسا في الدور الأول، ونجح الريال في التأهل لهذا الدور بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ انتهى الإياب 3-1، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في بث حي ومباشر بدون تقطيع.

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وستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، في مباراة مثيرة ونارية.

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