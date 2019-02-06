اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد "كلاسيكو الأرض" يلا شوت | كورة لايف | بدون تقطيع

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أكد الظاهرة البرازيلية رونالدو لاعب ريال مدريد الأسبق أنه يتمنى فوز الفريق الملكي في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة والمقرر إقامتها في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وخلال مؤتمر الصحفي لمالك نادي بلد الوليد قال رونالدو: "مباريات الكلاسيكو دائمًا ما تكون رائعة، افضل مباريات في العالم".

وأضاف: "إنه أمر رائع أن تخوض مثل تلك المباريات، وآمل أن يقدم لنا "آلهة" كرة القدم مباراة رائعة الليلة.

وبسؤاله عن أي فريق يتمنى له الفوز اليوم قال: "إنها مباراة مهمة ، لدي تاريخ خاص مع مدريد وكذلك برشلونة ولكن أتمنى أن يفوز ريال مدريد في المباراة".

جدير بالذكر أن برشلونة تأهل إلى نصف نهائي الكأس بعد فوزه على إسبيليه بنتيجة 6-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما تخطى ريال مدريد منافسه جيرونا بنتيجة 7-3.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد "كلاسيكو الأرض" يلا شوت | كورة لايف | كورة كولhd

بث مباشر يلا شوت اونلاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، حيث سنقدم لكم رابط مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة الريال وبرشلونة بتعليق الجزائري حفيظ دراجي من قناة bein sport hd 3 بث مباشر قبل بداية اللقاء بدقائق قليلة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد "كلاسيكو الأرض" يلا شوت | كورة لايف | كورة كولhd

بث مباشر الريال وبرشلونة يلا شوت yalla-shoot، يبدأ موعد مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي من الكأس في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة الكلاسيكو الإسباني مساء اليوم الأربعاء 6 فبراير مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد "كلاسيكو الأرض" يلا شوت | كورة لايف | كورة كولhd

بث مباشر الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، وصعد برشلونة إلى نصف النهائي بعد تعويض خسارته أمام إشبيلية ذهاباً في ربع النهائي بهدفين دون رد، بفوز بسداسية على ملعب كامب نو، في حين نجح الريال في الفوز في تكرار فوزه على جيرونا ذهاباً وإياباً بمجموع 7-3 في المباراتين، وسنوفر لكم رابط سريع مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بجودة عالية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد "كلاسيكو الأرض" يلا شوت | كورة لايف | كورة كولhd

ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر kora-star، شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الحصة التدريبية الأخيرة استعداداً لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مما يعني تواجده أساسياً خلال مباراة مساء الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد "كلاسيكو الأرض" يلا شوت | كورة لايف | كورة كولhd

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد "كلاسيكو الأرض" يلا شوت | كورة لايف | كورة كولhd

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد "كلاسيكو الأرض" يلا شوت | كورة لايف | كورة كولhd

ويبقى قرار مشاركة الفرنسي عثمان ديمبلي بيد المدير الفني الإسباني فالفيردي، بعد تعافي اللاعب من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد "كلاسيكو الأرض" يلا شوت | كورة لايف | كورة كولhd

سيسعى ليونيل ميسي لكسر العقدة التي لازمته خلال مباريات الفريقين بكأس ملك أسبانيا، حيث واجه ريال مدريد في 6 مباريات سابقة بالبطولة لم يتمكن من هز الشباك في أي مرة منهما.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد "كلاسيكو الأرض" يلا شوت | كورة لايف | كورة كولhd

يعد لويس سواريز هو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في لقاءات الكلاسيكو منذ وصوله للبلوجرانا، حيث سجل 8 أهداف في شباك الريال.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال مدريد "كلاسيكو الأرض" يلا شوت | كورة لايف | كورة كولhd