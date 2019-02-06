اونلاين | live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم يوتيوب

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live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم يوتيوب

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر لقاء الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين في مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر ، اليوم الأربعاء 6-2-2019 وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي “نهائي مبكر” لكأس إسبانيا لكرة القدم.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وستقام المباراة على ملعب “كامب نو” في مدينة برشلونة، في تمام الساعة (23:00) بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

ويستهل برشلونة وريال مدريد الجزء الأول من مواجهة ثلاثية بينهما على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، عندما يلتقيا اليوم الأربعاء الموافق 6-2-2019 في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا، وسط شكوك حول مشاركة ليونيل ميسي.

live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم يوتيوب

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

ويعاني الأرجنتيني حسب الصحف المحلية من تقلص عضلي تعرض له خلال مباراة فريقه برشلونة ضد فالنسيا (2-2) السبت الماضي، وقد شوهد لفترة طويلة خارج الملعب حيث خضع للعلاج، لكنه أكمل المباراة التي سجل فيها هدفي فريقه، أحدهما من ركلة جزاء.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وغاب ميسي عن التدريبات الجماعية لفريقه أمس الأول الاثنين ولم يكشف مدربه إرنستو فالفيردي عن حجم الإصابة، واكتفى بالقول بعد المباراة: يعاني ميسي من انزعاج بسيط، يتعين علينا الانتظار لمعرفة ما سيقوله الأطباء لنا.

live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم يوتيوب

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

ويقام ذهاب نصف نهائي الكأس بين الغريمين في ملعب “كامب نو” ببرشلونة، على أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب في 27 من الشهر الجاري في ملعب “سانتياغو برنابيو” في مدريد، ثم في الدوري المحلي في الثاني من مارس المقبل على الملعب ذاته.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

والتقى الفريقان ذهابا في الدوري على ملعب “كامب نو”، وخرج برشلونة بفوز ساحق بنتيجة (5-1) في غياب ميسي الذي كان يعاني من كسر في ذراعه.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وبعد أن خسر نهائي موسم 2013-2014 على يد ريال مدريد (1-2)، احتكر برشلونة لقب مسابقة الكأس في المواسم الأربعة الماضية، وبلغ الدور نصف النهائي للنسخة الحالية على حساب إشبيلية.

live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم يوتيوب

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

أما ريال مدريد فتخطى جيرونا بفوزه عليه ذهابا وإيابا (4-2 و3-1) ويمر الريال بفترة جيدة حيث حقق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، وسجل خلالها 16 هدفا أي بمعدل 3.1 هدف في المباراة الواحدة، وبرز في صفوفه، الثنائي الفرنسي كريم بنزيما الذي استعاد حسه التهديفي والبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور (18 عاما) المرشح لخوض أول كلاسيكو له.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وسيفتقد ريال مدريد في مباراة الغد لخدمات مدافعيه الأساسيين، وهما الفرنسي رافائيل فاران، وداني كارباخال بسبب إيقافهما.

live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم يوتيوب

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وحجز برشلونة مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

في حين تأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا بنتيجة 7 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم يوتيوب

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وقبيل موقعة الكامب نو المرتقبة، تقابل الفريقان في 210 مباراة بمختلف البطولات، فاز برشلونة في 80 مباراة، فيما انتصر ريال مدريد بـ 87 مواجهة وتعادل الفريقان في 43 لقاء آخر.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وسجل لاعبو النادي الكاتلوني 330 هدفًا، فيما سجل لاعبو الفريق الملكي 345 هدفًا، فيما يعتبر قائد نادي برشلونة، ليونيل ميسي، هدافًا للكلاسيكو برصيد 26 هدفًا بفارق 8 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

وأحرز قطبا الكرة الإسبانية والأوروبية نحو ثلثي ألقاب الدوري الإسباني منذ 1929، ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ 33 لقبًا يليه برشلونة بـ 25.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

التقى الفريقان في ملعب برشلونة 107 مرات، فاز برشلونة في 57 لقاء، وانتصر الريال في 28 وتعادلا في 22 مواجهة، وعلى أرضية سانتياغو برنابيو التقى الفريقان في 103 لقاءات، انتصر أصحاب الأرض في 59 مباراة، وانتصر برشلونة خلال 23 مواجهة بينما حكم التعادل في 21 لقاء.

live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم يوتيوب

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

البطولة: كأس ملك إسبانيا 2018/2019

المباراة : برشلونة ضد ريال مدريد نصف النهائي

الملعب: ملعب الكامب نو

الحكم: انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز

الموعد: اليوم الأربعاء الموافق 6-2-2019 في تمام الساعة (23:00) بتوقيت مكة المكرمة.

live kora | كورة لايف | بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم يوتيوب