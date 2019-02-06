شكرا لقرائتكم خبر عن الإيجيبشن ليج يقتنص لقب"ذا ماستر أوف ساسبنس" من الأهلي والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- دومًا ما أعتادت الجماهير في جميع الملاعب العالمية والعربية على بعض اللقطات والمشاهد التي تعبر عن هوية الكرة في تلك البلد، وبإختلاف الثقافات والبلدان تبقي وحدها الكرة في الملاعب المصرية هي القادرة على جذب أنظار الجميع ليس فقط بأهدافها أو لأحتوائها على عدد كبير من المحترفين.

ولكن نظرًا لأنها تقدم كل ما هو جديد في لقطات ومشاهد مثيرة مرت داخل أروقتها نجحت في إقتناص لقب "ذا ماستر أوف ساسبنس" من مالكه وهو الذي أطلقه أحد المعلقين على النادي الأهلي كونه فريق جماعي قادر على تقديم اللمسات الفنية الممتعة التي تنتظرها الجماهير بالإضافة إلى هز الشباك بحرفنه.

وتحت عنوان "فقط في مصر"، يرصد لكم موقع "السعودية نيوز 365"، أبرز المشاهد المثيرة.

المشهد الأول..مبسوط أنت كدا !

في لقاء النادي الأهلي ونظيره وادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، أعلن أحمد رفعت لاعب ذئاب الجبل عن إعتراضه على قرارات التحكيم، فكانت تلك الكلمات بمثابة الشراراة الأولى التي تقضى على كل من يقابلها، قبل أن يرفع الحكم في وجه أحمد رفعت إنذار ثم طرد اللاعب من أرض اللقاء.

نظرًا لأعتراض اللاعب على بعض القرارات التحكيمية من وجه نظره فلم يستطع أن يكتم ما يشعر به وتوجه للحكم ليسخر منه، وفي الوقت ذاته عبر رفعت عن تعرضه للظلم وأنه لا يوجد داعي لطرده.

المشهد الثاني.. نزول ضابط إلى أرض المباراة

في المباراة التي جمعت بين بيراميدز والداخلية أندهش متابعو المباراة من ظهور أحد الضباط داخل الملعب أثناء المباراة، وقت إصابة أحد لاعبي الداخلية، ما دفع لاعبي بيراميدز إلى الاعتراض بسبب إضاعة الوقت.

وأتضح فيما بعد أنه لا ينتمي إلى الطاقم الطبي لفريق الداخلية، وأنه مسؤول سيارة الإسعاف فقط، وأوضح أنه أخرج بطاقة العمل الخاص به، والذي يثبت أنه ضابط طبيب بعد أن اعترض عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز، ليؤكد له أن تواجده في الملعب من أجل إسعاف اللاعب فقط.

المشهد الثالث..المقاولون ينسحب بسبب التحكيم قبل بداية اللقاء !

في المباراة التي تجمع بين بيراميدز ونظيره المقاولون نزل الفريقان إلى الملعب، وأجريا عمليات الإحماء ، ثم عزف السلام الوطني، واستعد الجميع لمتابعة أحداث اللقاء.

وفي واقعة مثيرة قرر مسؤولو المقاولون فجأة الإنسحاب من المباراة، والسبب هو التحكيم في مباراة لم تطلق صافرة بدايتها بعد.