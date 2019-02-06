الجبلاية توافق على اقتراح رئيس الزمالك

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تحرير:كريم أحمد ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م
وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، على مقترح رئيس نادي الزمالك، بأن تنظر لجنة الانضباط في الوقائع التي تحدث خلال المباريات ببطولتي الدوري والكأس، ولا يذكرها الحكم في تقريره. وكشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد الكرة، والمتحدث الرسمي للجبلاية، عن تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بوضع دراسة لما تبقى من مباريات مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر، وذلك عقب الاجتماع مع ممثلي أندية الدوري، من أجل وضع حلول لاستكمال المسابقات المحلية دون أي مشكلات.
وقال مجاهد في تصريحات صحفية عقب اجتماع مندوبي الأندية واتحاد الكرة، إن كل الأندية بدون استثناء وافقت على تغيير ملاعبها من أجل إغلاق الملاعب التي تستضيف لقاءات كأس الأمم الأفريقية، وأنه سيتم تعويض الأندية ماديًا عن تغيير ملاعبها في الدوري. وعن حضور رئيس مجلس الزمالك اجتماع الجبلاية، قال: "حضور رئيس
وعن حضور رئيس مجلس الزمالك اجتماع الجبلاية، قال: "حضور رئيس الزمالك لاجتماع الجبلاية مع الأندية لا يبطل الاجتماع، والجلسة كانت ودية وليست رسمية، فهو ليس اجتماع جمعية عمومية لاتخاذ قرارات حاسمة".
وكان اتحاد الكرة اجتمع مع الأندية اليوم من أجل توضيح أسباب عدم انتظام جدول الدوري والاتفاق على شكل واضح لسيناريو جدول المباريات في المرحلة المقبلة.
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