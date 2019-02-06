شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشادة رئيس الزمالك مع شوبير في اجتماع الأندية و«الجبلاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشبت مشادة قوية بين رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، على هامش الاجتماع الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي أندية الدوري، الذي أقيم عصر الأربعاء.

واعترض شوبير على انتقاد رئيس الزمالك موقف خالد مرتجى عضو مجلس إدارة الأهلي، بالانسحاب من اجتماع الأندية، فاتهمه رئيس الزمالك باستغلال منبره الإعلامي للدفاع عن القلعة الحمراء، الأمر الذي دفع شوبير للاعتراض ومن ثم الدخول في مشادة قوية.

يذكر أن الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة هانى أبوريدة، عقد اجتماعا مع رؤساء الأندية الـ18 المشاركة في مسابقة الدورى الممتاز بالمقر الرئيسى للاتحاد بالجزيرة لبحث كل الأمور المتعلقة بالمسابقة، وعرض سبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.