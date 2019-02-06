مستلزمات رياضية للبعثة المشاركة في البطولة العربية لكرة الطائرة بتونس

قدمت إدارة نادي خيبل المهرة مستلزمات رياضية للاعبيها المشاركين في البطولة العربية لكرة الطائرة المقامة في جمهورية تونس قبل سفر البعثة بيوم عبر سلطنة عُمان، تحفيزا للاعبين وتشجيعهم لتقديم المستويات المأمولة منهم في البطولة التي يمثل فيها نادي خيبل اليمن بشكل عام والمهرة على وجه الخصوص.

ووفق متابعة "الخليج 365"، في نهاية الحصة التدريبية لفريق كرة الطائرة بنادي خيبل في الصالة الرياضية المغلقة بمديرية الغيضة فاجأت الإدارة اللاعبين بتقديم لهم مستلزمات رياضية عبارة عن تكرنات وحقائب وأحذية رياضية، وسط سعادة غامرة من اللاعبين والطاقم التدريبي معتبرين ذلك حافز لهم لتقديم أفضل المستويات وحيازة مركز مرموق في البطولة العربية وتشريف محافظة المهرة والوطن اليمني الكبير.

ويحمل نادي خيبل آمال وتطلعات الجماهير الرياضية المهرية واليمنية في البطولة العربية لكرة الطائرة في تونس ويعولون على النادي في تحقيق مراكز متقدمة لاسيما وهو يمتلك كوكبة من اللاعبين اليمنيين والمهريين المتميزين من أمثال الدوليان الكابتن جمال مفتاح والكابتن صالح سليمان.