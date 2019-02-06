تقرير.. كلاسيكو المواجهة الأولى بين سولاري وفالفيردي

يواجه فريق برشلونة الإسباني منافسه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الارض على ملعب كامب نو في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الملك، على أن تقام مواجهة الإياب في السابع والعشرين من فبراير الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو ملعب النادي الملكي.

وكانت نتيجة آخر مباراة التقى فيها الفريقين في بطولة كأس الملك كانت في البطولة الكأس موسم 2013/2014، وحسمه ريال مدريد لصالحه بنتيجة 2-1.

-الكلاسيكو الأول لفالفيردي في الكأس سيخوض إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة مباراة اليوم أمام ريال مدريد لأول مرة في بطولة كأس الملك، حيث سبق له مواجهة الملكي في مباراة الجولة العاشرة من بطولة الليجا وفاز بخماسية مقابل هدف في مباراة شهدت غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

-الكلاسيكو الأول لسولاري

سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد، سيخوض أول مباراة أمام برشلونة "الكلاسيكو" كمدرب للفريق الملكي.

سولاري تولى تدريب الملكي عقب إقالة جولين لوبتيجي في نهاية أكتوبر الماضي، بسبب تراجع نتائج الميرنجي والتي كان من ضمنها الخسارة بخماسية مقابل هدف أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

صاحب الـ42 عامًا سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد خلال الفترة بين 2000 وحتى 2005، خاض 8 مباريات كلاسيكو أمام برشلونة فاز في 3 وتعادل في مثلهما بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات أخرى.

-الكلاسيكو الأول لفينسيوس

اللاعب فينسيوس جونيور جوهرة ريال مدريد الشابة الذي يبلغ من العمر 18 عامًا.

جماهير ريال مدريد تعقد آمالًا كبيرة على فينسيوس في مباراة اليوم، خاصة بعد الأداء الجيد والمُرضي الذي ظهر عليه اللاعب خلال مشاركته في مباريات الملكي الأخيرة.

فينسيوس شارك رفقة ريال مدريد خلال هذا الموسم حتى الآن في 20 مباراة في مختلف البطولات (11 في الدوري مع الفريق الأول- 5 مع ريال مدريد كاستيا- 6 مباريات في الكأس- مباراة في كأس العالم للأندية- مباراتين في دوري الأبطال).

صاحب الـ54 عامًا سبق له اللعب في صفوف برشلونة خلال الفترة بين 1988 وحتى 1990، شهدت مشاركته في 11 مباراة كلاسيكو (فاز في 2- تعادل في 2- وخسر في 8)

-عقدة ملعب كامب نو

برشلونة لم يحقق الفوز على الريال في الألفية الجديدة على ملعبه بالكامب نو في بطولة الكأس، حيث كان اخر انتصار حققه الفريق الكتالوني -على ملعبه- في موسم 1996-1997 خلال المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ16 بنتيجة 3-2.

-الصفقات الجديدة

برشلونة أبرم عدة صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الأخير وهم الثلاثي كيفين بواتينج وجيسون موريلو وتوديبو، تواجد في قائمة الفريق الكتالوني لمباراة اليوم الثنائي بواتينج وموريلو والذي لم يسبق لأي منهم المشاركة في الكلاسيكو، إلى جانب تصعيد الينيا مع بداية الموسم.

على الجانب الآخر ضم ريال مدريد في قائمته لمباراة اليوم كل من الحارس الشاب ألتوبي، فينسيوس جونيور، سيرجيو ريجيليون -الصاعد من صفوف ريال مدريد كاستيا-، ماركوس يورنتي، داني سيبايوس، ماريانو دياز والذين لم يسبق لهم اللعب أمام برشلونة.

-تحدي لميسي

لم يسبق لميسي التسجيل في شباك ريال مدريد في مباريات كلاسيكو كأس ملك إسبانيا، وفي حال مشاركته اليوم وتسجيل هدف سيكون الأول له في مرمى الفريق الملكي ببطولة الكأس.