أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتحدث الرسمي، أنه تم تكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بوضع دراسة لما تبقى من مباريات بمسابقة الدوري وكأس مصر.

وشهد مقر اتحاد الكرة، اجتماعا بين مجلس الإدارة برئاسة هاني أبوريدة، وممثلي أندية الدوري الممتاز، من أجل وضع حلول لاستكمال المسابقات المحلية دون مشاكل.

كانت هذه تفاصيل خبر مجاهد: تكليف عامر حسين بوضع دراسة لجدول الدوري.. ومرونة من الزمالك وبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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