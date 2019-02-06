تدريبات بدنية مكثفة لفتحي ومروان وازارو خلال مران الأهلي

أدي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي احمد فتحي ومروان محسن ووليد ازارو تدريبات بدنية مكثفة صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة على هامش مران الفريق.

وأدى الثلاثي تدريبات بدنية تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط أحمال الفريق في إطار برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الخاص بكل منهم للتعافي من الإصابات.

ويستعد الفريق لخوض مباراته القادمة أمام حرس الحدود يوم الجمعة القادم في إطار منافسات بطولة الدوري.

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