شكرا لقرائتكم فيديو .. اتحاد الكرة: الأندية أبدت مرونة كبيرة فى تغيير الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة عقب اجتماع الجبلاية مع الأندية ، إنه تم مناقشة مسالة غلق الملاعب المستضيفة لأمم أفريقيا وتأثيرها علي الدوري.
وأضاف مجاهد، أن كل الأندية أبدت مرونة كبيرة في تغيير الملاعب، مشيرا إلى أن الأندية طلبت من اتحاد الكرة مساعدتها في إيجاد ملاعب بديلة والموافقات الأمنية الخاصة بها بجانب تحمل جزء من التكاليف .
يذكر أن اتحاد الكرة يعقد اجتماعا مع الأندية لتوضيح أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى، ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.
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