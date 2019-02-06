شكرا لقرائتكم فيديو .. اتحاد الكرة: ندرس تطبيق تقنية "VAR" فى الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر الجبلاية بحضور الأندية، ناقش تطبيق تقنية VAR في اقرب وقت ممكن بالدوري المصري.

يذكر أن اتحاد الكرة عقد جلسة اليوم لكشف أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.