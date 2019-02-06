شكرا لقرائتكم فيديو .. الجبلاية تكلف عامر حسين بإعادة النظر في جدول الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلّف اتحاد الكرة، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بمراجعة جدول الدوري بناء علي طلب ناديي الزمالك وبيراميدز بحيث يتم مراعاة طلبهم بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية. وسيعرض عامر حسين علي المجلس خلال الايام القليلة المقبلة التصور الجديد مع مراعاة ظروف باقي الاندية. اعلن احمد مجاهد عضو اتخاد الكرة عقب اجتماع الجبلاية مع الأندية ، انه تم مناقشة مسالة غلق الملاعب المستضيفة لأمم افريقيا وتاثيرها علي الدوري . وقال مجاهد ان كل الاندية ابدت مرونة كبيرة في تغيير الملاعب ، موضحا ان الاندية طلبت من اتحاد الكرة مساعدتها في إيجاد ملاعب بديلة والموافقات الأمنية الخاصة بها بجانب تحمل جزء من التكاليف .

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