شكرا لقرائتكم خبر عن في التتش.."قصة الرجل العجوز والضاحكون الأربعة" تنتصر على الألم والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365- عند شروق شمس يوم جديد أستيقظ رجل أربعيني وإنطلق من فراشه قاصدًا المطبخ فقد اعتاد على إحتساء القهوة في الصباح الباكر ومن ثم قام بتشغيل الراديو للاستماع إلى صوت أم كلثوم وهي تقول "يريحني بكايا ساعات" ليسند رأسه على الوسادة ويتذكر أيام الشباب ولم يستمر الشجن طويلًا حتى أنتهت الأغنية وفي صمت تام لمدة ثوانٍ ثم عاد الصوت من جديد.

"فلافيو يلعب..والأهلي يسجل"، وتذكر الأربعيني تلك الليالي والأهداف ورؤية الأهلي على منصات التتويج وأصبحت تأتي الهتافات إلى عقله ولم يشعر الرجل بذاته حتى قام وأرتدى قميص الأحمر ونزل وهو يسير بخطى ثابته نحو معشوقه الأول الذي عشق الكرة من أجله.

ففي أحد شوارع مصر الراقية المطلة على ضفاف النيل وتحديدًا عند مبني عريق في تاريخه وشامخ في صموده جلس الرجل أمام باب القلعة وأصبح يحدق النظر في وجوه العابرين من أمامه ليجد إبتسامة بسيطة على تلك الوجوه.

ومن ثم إنطلق ليدخل الصرح الكبير الذي تغير كثيرًا عن الماضي في التفاصيل وبعض وجوه اللاعبيين فكل شيء لم يعد كما كان وظل يسير في طريقه ويتذكر المعلقين في مباريات المارد الأحمر بين "بيبو وبشير.. بيبو والجول"، "بو تريكة بوتريكه يسجل"، وبدء ينتابه شعور بالحزن مما وصل إليه حال الفريق.

بين هزائم وإنكسارات وأزمات فنية وإصابات لاعبين جلس الرجل ليسترح قليلًا من تعب الطريق وهو على ثقة في قدرتهم على العودة على الرغم من الحزن الذي تمالك من ملامح وجهه، وبعد دقائق معدودة قام ليكمل ما جاء من أجله.

لم يتبقي سوى دقائق معدودة على بداية مران الفريق، فبدأت خطوات الرجل تسرع قليلًا لرؤية المران، وبعد وقت قليل وصل الرجل إلى ملعب "مختار التتش" الذي كان منبع للإصابات في الأيام القليلة الماضية.

ومن خلف الأسوار الحديدية وجد هناك في وجوه اللاعبين إصرار على إنطلاقة حقيقة وتحديدًا عند رؤية الضاحكون الأربعة الذين أنضموا إلى جزء من قصة ذاك الأربعيني ورسموا النهاية السعيدة بعد رؤية الضحك بين الرباعي أحمد فتحي، مرون محسن، وليد أزارو، حسين عبد الدايم مدرب احمال الفريق.

وغادر العجوز المران وهو على يقين من إنتفاضة حقيقية بطلها النادي الأهلي وأنه سيعيد الهيمنة من جديد على جميع البطولات وسيعود كل شيء إلى مكانته الطبيعية.