شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يهدي قميصه لهداف أمم أسيا 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- خطف النجم القطري المعز علي الأنظار في بطولة كأس أمم أسيا 2019، بعدما حصد لقب أفضل لاعب في البطولة والهداف برصيد 9 أهداف.

وكان المعز علي هو صاحب الفضل في تتويج منتخب قطر باللقب الأول في تاريخه لبطولة كأس أسيا بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه اللاعب طوال البطولة.

وانتشرت صورة تؤكد بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة قام بأهداء قميصه في البارسا لهداف أسيا موقعاً ويحمل اسمه ورقمه الخاص.

ويستعد ميسي للمشاركة في الكلاسيكو اليوم أمام ريال مدريد بتمام العاشرة مساء والتي تقام على ملعب "الكامب نو" في ذهاب نصف نهائي كأس أسبانيا.