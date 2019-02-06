شكرا لقرائتكم خبر عن أحد طاقم البحث: عائلة سالا مستعدة لإقامة جنازة اللاعب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - ذكر دافيد ميرنز المختص في عمليات البحث والإنقاذ تحت المياه أن عائلة اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا لاعب كارديف سيتي الويلزي، تعلم بوفات نجلهم وترغب في إنتشال الجثته في أسرع وقت لإقامة الجنازة له.

وقال ميرنز فى تصريحات نقلتها صحيفة clarin الأرجنتينية "الشيء الأكثر أهمية في هذه الحالات هو إيجاد الجثة للعائلات ولكن في حوادث سقوط الطائرات، من المهم معرفة أسباب الحادثة، ولكن ما أريد قوله هو أن عائلة إيميليانو سالا وعائلة قائد الطائرة يعلمان بموت الثنائي ويرغبان في استخراج الجثة لإقامة الجنازة لهما"

وعقب العثور على الطائرة أكدت قوات البحث أنه تمت مشاهدة جثة عالقة بين حطام الطائرة، إلا أن الجثة لم يتم تحديد صاحبها حتى الآن.

وكانت طائرة إيمليانو سالا لاعب كارديف سيتي الجديد قد سقطت في بحر المانش مساء 21 يناير أثناء سفرها من مدينة نانت الفرنسية إلى مدينة كارديف الويلزية، حيث كان يُنهي بعض من متعلقاته في فرنسا للانضمام إلى فريقه الجديد ولكن سقوط الطائرة منعه من الانضمام لنادي كارديف سيتي.

والجدير بالذكر أنه عقب العثور على الطائرة أعرب هوراكيو سالا والد اللاعب الأرجنتيني عن صدمته قائلا: "لا يمكنني أن أصدق ما حدث، ما نمر به هو حلم سيء بمثابة الكابوس".

والجدير بالذكر أن سالا أحد أبرز المهاجمين في الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث سجل ١٢ هدفًا وهو أغلى صفقة فى تاريخ كارديف سيتي بقيمة ١٧ مليون يورو.