شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الملك المصري تدشن حملة للدفاع عنه ضد العنصرية والان مع التفاصيل
موقع الخليج 365-نشبت أزمة كبيرة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، العربية والمصرية والإنجليزي، بسبب تعرض الفرعون المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للعنصرية من قبل جماهير وست هام يوناتيد، خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ25 من عمر البريمرليج، والتي أقيمت على ملعب الأولمبي بلندن، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.
وتسائلت التقارير الإنجليزية: "هل سيتدخل وست هام والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمعاقبة هذا المشجع المثير للأشمئزاز أم ينجو بتلك الفعلة العنصرية؟".
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