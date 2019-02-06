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جماهير الملك المصري تدشن حملة للدفاع عنه ضد العنصرية

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موقع الخليج 365-نشبت أزمة كبيرة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، العربية والمصرية والإنجليزي، بسبب تعرض الفرعون المصري، محمد صلاح، لاعب الإنجليزي، للعنصرية من قبل جماهير وست هام يوناتيد، خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ25 من عمر البريمرليج، والتي أقيمت على ملعب الأولمبي بلندن، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

ودشن جماهير ملك إنجلترا حملة للدفاع عنه، بعدما، نشر أحد مشجعى وست هام الإنجليزي مقطع فيديو يظهر فيه أن أحد مشجعي الفريق اللندنى قام بالإساءةللنجم المصري محمد صلاح بسبب إعتناقه للدين الاسلامي، في الوقت الذي لم يتم فيه الكشف عن هوية المشجع الذي قام بالإساءة لهداف الدوري الإنجليزي.
وتحدثت الصحافة الإنجليزية عن الواقعة وقالت تقارير: "يبدو أن محمد صلاح لم يسمع تلك الإساءات عند قيامه بتنفيذ ركلة ركنية خلال مشاركته في المباراة، ولا يتضح أيضاً إذا كان طاقم التحكيم سمع تلك الإساءات من عدمه؟".

وتسائلت التقارير الإنجليزية: "هل سيتدخل وست هام والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمعاقبة هذا المشجع المثير للأشمئزاز أم ينجو بتلك الفعلة العنصرية؟".

ومن المتوقع أن تفتح لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي تحقيقًا حول الواقعة ويتم توقيع عقوبات على المشجع العنصرى ونادى وست هام، كما حدث لرحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتى الذى تعرض لهتاف عنصرى من أحد جماهير إيفرتون فى مباراة الفريقين الأخيرة، وتم حرمان المشجع من دخول الملعب مدى الحياة.

 

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