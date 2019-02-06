شكرا لقرائتكم تكليف لجنة الانضباط بالتحقيق في الأحداث التي لا يدونها تقرير الحكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف اتحاد الكرة لجنة الانضباط بالتحقيق في الاحداث والوقائع التي تظهر في الفيديو الخاص بالمباريات ولا يذكرها الحكام في التقارير بناء على اقتراح رئيس الزمالك .

فيما، أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر الجبلاية ، و بحضور الأندية تنسيقى فقط .

وأضاف مجاهد أنه لا يوجد مانع من حضور رئيس الزمالك جلسة اليوم ، و كلن فيما يخص الجمعية العمومية الطارئة المقرر إقامتها يوم 23 فبراير الجارى ، فليس من حقه الحضور .

يذكر ان اتحاد الكرة عقد جلسة اليوم لكشف وإعلان أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.