شكرا لقرائتكم صالح جمعة..حمدلله على السلامة من المستشفى الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم صالح جمعة لاعب وسط الأهلى في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعاد صالح جمعة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي غاب عنها خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من إجهاد عضلي وبعد أن أدى تدريبات تأهيل وعلاج طبيعي بشكل مكثف.

فيما تعرض عمرو جمال للإصابة خلال التقسيمة ليغادر ملعب التتش برفقة خالد محمود طبيب الفريق، وكان الفريق قد واصل تدريباته اليوم بدون راحة استعدادا لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود في الدوري بعد أن حقق الفوز على إنبي أمس الثلاثاء