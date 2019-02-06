شكرا لقرائتكم "جراحة" خطيرة تُبعد سعد سمير عن تدريب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل سعد الدين سمير مدافع الأهلى على إذن بالغياب عن مران فريقه صباح اليوم، وذلك للتواجد بجوار شقيقه الذي يجري عملية خطيرة في المخ اليوم، الأربعاء.

ووافق الجهاز الفني بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، على غياب اللاعب عن التدريب للتواجد بجوار شقيقة في هذا اليوم ، لاسيما وأن اللاعب تحمل ضغوطا نفسية وعصبية شديدة خلال الأسابيع الماضية، وتحامل على نفسه من الناحيتين الطبية والنفسية وخاض لقائي سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، وانبي في الدوري العام.

ويحرص لاسارتي على التعامل بشكل نفسي جيد للغاية مع اللاعبين في الفريق، ويتعرف باستمرار على أحوالهم الشخصية، ويقدر تحملهم الضغوط داخل وخارج الملعب، كما تمنى الشفاء لشقيق مدافع الأهلي الدولي.

ويستعد الأهلي لمباراة حرس الحدود بعد غد ، الجمعة، في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.