شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: اجتماع اليوم تنسيقى ولا مانع من حضور رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر الجبلاية، بحضور الأندية تنسيقى فقط.

وأضاف مجاهد أنه لا يوجد مانع من حضور رئيس الزمالك جلسة اليوم، لكن فيما يخص الجمعية العمومية الطارئة المقرر إقامتها يوم 23 فبراير الجارى فليس من حقه الحضور.

يذكر أن اتحاد الكرة عقد جلسة اليوم لكشف أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.