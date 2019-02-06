مجلس الجبلاية يكلف عامر حسين بإعادة النظر فى جدول الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس كلّف اتحاد الكرة ، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بمراجعة جدول الدوري بعد طلب ناديي الزمالك وبيراميدز بحيث يتم مراعاة طلبهما بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وسيعرض عامر حسين علي المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة التصور الجديد مع مراعاة ظروف باقى الأندية. يذكر أن اتحاد الكرة يعقد اجتماعا مع الأندية لتوضيح أسباب وضع الجدول بالشكل الحالى، ومواعيد المباريات المحددة به، وسبب تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى يوم 30 مارس المقبل.

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